В Новой Каховке снова взрываются склады российских военных – Хлань

В Херсонской области ВСУ снова ударили по захваченным объектам российских войск в оккупированной Новой Каховке. Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.



«В Новой Каховке много промышленных предприятий. Соответственно, имеется большое количество складов. В частности, именно поэтому россияне размещают там свои боекомплекты в надежде, что они будут в безопасности», - отметил Хлань.



Также он обнародовал фото взрыва в Новой Каховке. По его данным, взрыв произошел «в районе асфальтного завода на объездной».



Напомним, 11 июля украинские военные уничтожили склад боеприпасов российских войск в оккупированной Новой Каховке.



