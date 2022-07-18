У Новій Каховці знову вибухають склади російських військових – Хлань

На Херсонщині ЗСУ знову вдарили по захоплених об'єктах російських військ в окупованій Новій Каховці. Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.



«У Новій Каховці багато промислових підприємств. Відповідно, є велика кількість складів. Зокрема, саме тому росіяни розміщують там свої боєкомплекти, сподіваючись, що вони будуть у безпеці», - зазначив Хлань.



Також він оприлюднив фото вибуху у Новій Каховці. За його даними, вибух стався «в районі асфальтного заводу на об’їзній».