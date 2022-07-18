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Кириенко находился в оккупированной Новой Каховке во время взрыва – СМИ

18 июля 2022, 21:30

Кириенко находился в оккупированной Новой Каховке во время взрыва – СМИ

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко находился в Новой Каховке, когда на промышленном объекте произошел взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале российский журналист Семен Пегов.

Встреча проходила на Ново-Каховской ГЭС. Сообщается, что никто из участников встречи не пострадал, все укрылись в подвале.

Российское издание «РИА Новости» со ссылкой на источник, сообщает, что удар был нанесен уже после отъезда делегации. Сергей Кириенко пока не комментировал произошедшее.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань ранее сообщил, что по захваченным объектам российских войск в оккупированной Новой Каховке ударили ВСУ. В украинской армии пока не прокомментировали произошедшее и не подтвердили удар.

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