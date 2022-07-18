Кирієнко перебував в окупованій Новій Каховці під час вибуху – ЗМІ

Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко перебував у Новій Каховці, коли на промисловому об'єкті стався вибух. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі російський журналіст Семен Пегов.



Зустріч проходила на Ново-Каховській ГЕС. Повідомляється, що ніхто з учасників зустрічі не постраждав, всі сховалися у підвалі.



Російське видання «РИА Новости» з посиланням на джерело повідомляє, що удару було завдано вже після від'їзду делегації. Сергій Кирієнко поки не коментував подію.



Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань раніше повідомив, що по захоплених об'єктах російських військ в окупованій Новій Каховці вдарили ЗСУ. В українській армії поки не прокоментували подію і не підтвердили удар.