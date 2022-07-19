Війська РФ наступали на позиції ЗСУ у Луганській області на 4 напрямках — Гайдай

Войска РФ наступали на позиции ВСУ в Луганской области на 4 направлениях Фото: Сергей Гайдай

Минулої доби окупанти продовжили масово обстрілювати населені пункти Луганської області, що знаходяться під контролем українського уряду, наступали війська РФ на 4 напрямках. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, зазначивши, що російська армія атакувала регіон із авіації, артилерії, завдавала ракетних ударів.

У Луганській ОВА розповіли, що Верхньокам'янський напрямок окупанти штурмували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки, звідти вони хотіли просунутися у бік Донецької області.



Також окупанти намагалися покращити своє становище поблизу Білогорівки, частково наступ вдалося призупинити, але подекуди бойові дії продовжуються.

Гайдай також заявив, що «навіть у другої армії світу (не)людський ресурс обмежений», тому на окупованих територіях мобілізують ув'язнених за кримінальними статтями.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що армія РФ вночі накрила вогнем Нікопольський та Криворізький райони. По Нікополю армією РФ було випущено до 40 реактивних снарядів.