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Войска РФ несколько раз пытались штурмовать на Донетчине. ВСУ отбросили их назад

19 июля 2022, 10:09

Войска РФ несколько раз пытались штурмовать на Донетчине. ВСУ отбросили их назад

Вооруженные силы Украины отразили штурмы российских оккупантов на ряде направлений на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. Также на Славянском направлении оккупанты вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других населенных пунктов.

После авиационного удара неподалеку от Гусаровки, оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Украинские военные встретили захватчиков плотным огнем и отбросили их назад.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спорное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского.

Противник вел штурм вблизи Спорного, успеха не имел, отошел. Пытается вести наступление в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестовое и Зайцево, а также район Углегорской ТЭС. Кроме того, возле ТЭС, Майорска, Торецка, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского зафиксированы авиационные удары.

Все попытки штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские военные успешно отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Нанес авиаудар вблизи Каменки.

Также в Генштабе подчеркнули, что в связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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