Війська РФ кілька разів намагалися штурмувати на Донеччині. ЗСУ відкинули їх назад

19 липня 2022, 10:09

Війська РФ кілька разів намагалися штурмувати на Донеччині. ЗСУ відкинули їх назад

Збройні сили України відбили штурми російських окупантів на низці напрямків на Донбасі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що противник намагається створити умови для відновлення наступу у напрямку Слов'янська. Також на Слов'янському напрямку окупанти вели обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших населених пунктів.

Після авіаційного удару неподалік Гусарівки, окупанти спробували піти в наступ на цей населений пункт. Українські військові зустріли загарбників щільним вогнем та відкинули їх назад.

На Краматорському напрямку противник вів обстріл зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам'янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар'ївка. Завдав авіаудар поблизу Верхньокам'янського.

Противник вів штурм поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ у напрямку Григорівки, бойові дії продовжуються.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве, а також район Вуглегірської ТЕС. Крім того, біля ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського зафіксовано авіаційні удари.

Усі спроби штурмових дій у напрямах населених пунктів Семигір'я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські військові успішно відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудар поблизу Кам'янки.

Також у Генштабі наголосили, що у зв'язку з великими санітарними та безповоротними втратами продовжуються заходи щодо примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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