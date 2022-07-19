Оккупанты нанесли удары по 9 населенным пунктам Донецкой области за сутки

Последствия удара по Донецкой области. Фото: полиция

Оккупанты накрыли огнем 9 населенных пунктов Донецкой области, убили и ранили мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Российская армия ударила по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Селидово, пгт Нью-Йорк, селам Ивановское, Покровское.





Всего полицейские Донбасса зарегистрировали 26 вражеских обстрелов войск РФ за прошедшие сутки. Разрушены 22 гражданских объекта: 15 частных домов, два завода, молочная ферма, техникум.





Отмечается в сводке полиции, что российские оккупанты били по жилым кварталам Донецкой области из авиации, ракетных установок, артиллерии, РСЗО «Град» и «Ураган».

Ранее в утренней сводке Генштаба ВСУ 19 июля сообщалось, что российская армия несколько раз пыталась штурмовать позиции ВСУ в Донецкой области за прошедшие сутки, украинское войско отразило эти атаки.