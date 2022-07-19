Окупанти завдали ударів по 9 населених пунктах Донецької області за добу

Наслідки удару по Донецькій області. Фото: поліція

Окупанти накрили вогнем 9 населених пунктів Донецької області, вбили та поранили мирних мешканців. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.



Російська армія вдарила по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селідове, смт Нью-Йорк, селах Іванівське, Покровське.





Загалом поліцейські зареєстрували 26 обстрілів військ РФ минулої доби. Зруйновано 22 цивільні об'єкти: 15 приватних будинків, два заводи, молочну ферму, технікум.





Зазначається у зведенні поліції, що російські окупанти били по житлових кварталах Донецької області з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ «Град» та «Ураган».

Раніше в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 19 липня повідомлялося, що російська армія кілька разів намагалася штурмувати позиції ЗСУ у Донецькій області минулої доби, українське військо відбило ці атаки.