В оккупированной войсками РФ Херсонской области взрывы

В оккупированной войсками России части Херсонской области прозвучали взрывы. Ряд ресурсов сообщает об обстреле Херсонщины, в том числе о взрывах написали корреспонденты «Общественного», отметив, что один из ударов пришелся по Антоновскому мосту.



«А тем временем перед Антоновским мостом в Херсоне у орков зажигают «Селитра и Хлопок». Слышна детонация «гуманитарки». москальня оживилась и носится туда-сюда, потому что нечего жарить мясо возле БК», - прокомментировали взрывы в Херсоне на телеграм-канале «СтратКом ВСУ» и опубликовали фото поднимающегося над городом дыма.

Также на телеграм-канале «СтратКом ВСУ» опубликовали фото поднимающегося в воздух дыма над оккупированной войсками РФ Чернобаевкой.







Ранее местные жители в Telegram-канале «Авдеевка Перекличка» показали результаты вечернего обстрела Авдеевки российскими оккупантами. В результате прямого попадания снаряда оккупантов по городу был полностью разрушен дом.