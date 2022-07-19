В окупованій військами РФ Херсонській області вибухи

В окупованій військами Росії частині Херсонської області пролунали вибухи. Низка ресурсів повідомляє про обстріл Херсонщини, у тому числі про вибухи написали кореспонденти «Громадського», зазначивши, що один із ударів припав по Антонівському мосту.



«А тим часом перед Антонівським мостом в Херсоні у орків запалюють "Селітра і Бавовна". Чути детонацію "гуманітарки". москальня оживилась і носиться туди-сюди, бо немає чого жарити м'ясо біля БК», - прокоментували вибухи в Херсоні на телеграм-каналі «СтратКом ЗСУ» і опублікували фото диму, що піднімається над містом.

Також на телеграм-каналі «СтратКом ЗСУ» опублікували фото диму, що піднімається в повітря, над окупованою військами РФ Чорнобаївкою.







Раніше місцеві жителі у Telegram-каналі «Авдіївка Перекличка» показали результати вечірнього обстрілу Авдіївки російськими окупантами. Внаслідок прямого влучення снаряда окупантів по місту було повністю зруйновано будинок.