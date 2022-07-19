Мэрия Славянска заявляет об обстреле города, под завалами домов находятся люди

Сегодня, 19 июля, оккупанты нанесли очередной удар по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил
мэр города Вадим Лях с места прилета снаряда.
Также он отметил, что были повреждены дома и автомобили, а под завалами строений остаются люди. Лях сообщил, что в следствие попадания российских снарядов на территорию города есть раненые.
Ранее 19 июля об обстреле центральной части Краматорска Донецкой области сообщил мэр города Александр Гончаренко, отметив, что из-за попадания снаряда есть убитые.