Мерія Слов'янська заявляє про обстріл міста, під завалами будинків перебувають люди







Також він зазначив, що було пошкоджено будинки та автомобілі, а під завалами будівель залишаються люди. Лях заявив, що через попадання російських снарядів на територію міста є поранені. Сьогодні, 19 липня, окупанти завдали чергового удару по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив мер міста Вадим Лях із місця прильоту снаряда.Також він зазначив, що було пошкоджено будинки та автомобілі, а під завалами будівель залишаються люди. Лях заявив, що через попадання російських снарядів на територію міста є поранені.

Раніше 19 липня про обстріл центральної частини Краматорська на Донеччині повідомив мер міста Олександр Гончаренко, зазначивши, що через попадання снаряда є вбиті.