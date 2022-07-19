Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Спасатели сообщают о десяти пострадавших от обстрела в Краматорске

19 июля 2022, 15:48

Спасатели сообщают о десяти пострадавших от обстрела в Краматорске

Последствия обстрела Краматорска. Фото: ГСЧС Последствия обстрела Краматорска. Фото: ГСЧС

В результате обстрела Краматорска российскими войсками и вызванных ним пожаров пострадали десять человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.

По информации спасателей, в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар на балконах на третьем и четвертом этажах. Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание. От Главного управления к ликвидации последствий обстрелов были привлечены 19 человек и четыре единицы техники.

Сегодня днем оккупанты обстреляли центральную часть Краматорска Донецкой области. По информации областной военной администрации, погиб как минимум один мирный житель.

Еще по теме

Прочее
Война раненые
Места
Краматорск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:01
Под контролем Украины два населенных пункта Луганщины. Идут ожесточенные бои — Гайдай
15:29
РосСМИ показали поврежденный мост в Херсоне
13:58
Бойченко: В фильтрационные центры Мариуполя оккупанты заключили более 10 тысяч человек
11:27
Лисянский рассказал о планах Кремля по захваченным территориям
09:56
«ДНР»: За сутки один человек погиб, еще трое ранены в ходе обстрелов
09:25
«ДНР» назвала «недействительными» украинские документы о переходе прав на недвижимость с мая 2014 года
00:26
Кремль может провести фейковый референдум в Луганской области до 11 сентября – Гайдай
00:10
Украинский флаг и скрытая мобилизация в Мариуполе, ситуация в Северске. Дайджест НД за день ►
16:57
Оккупанты Мариуполя усилили проверки жителей города — Андрющенко
16:24
В «ДНР» назначили «мэра» Лимана
15:47
Оккупантам Мариуполя приказали провести скрытую мобилизацию — мэр Бойченко
14:32
«ЛНР» назначила боевика руководить Лисичанском
13:09
В Мариуполе парень вышел с флагом Украины к зданию разрушенного Драмтеатра
12:11
Полиция идентифицировала боевиков «ДНР», которые пытали пленных в Калининской колонии
10:54
«ДНР» заявила о трех раненых от обстрелов за сутки
все новости
17:30
Украина не может установить число погибших на Луганщине — Гайдай
17:10
Приднестровье хочет гарантий безопасности в формате «пять плюс два»
16:56
Газ, вода, интернет: У Зеленского рассказали, как восстанавливают деоккупированные города
16:31
Российские войска на Донбассе используют новую тактику — Арестович
16:13
Экс-генпрокурорку Венедиктову ожидает назначение на дипломатическом фронте - Арахамия
16:01
Под контролем Украины два населенных пункта Луганщины. Идут ожесточенные бои — Гайдай
15:48
Спасатели сообщают о десяти пострадавших от обстрела в Краматорске
15:29
РосСМИ показали поврежденный мост в Херсоне
15:14
В России пригрозили Украине «более жесткими условиями» в случае возобновления переговоров
14:47
В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 13 населенных пунктах
14:43
Оккупанты ударили авиационными ракетами по Краматорску — Кириленко
14:06
Мэрия Славянска заявляет об обстреле города, под завалами домов находятся люди
13:58
Бойченко: В фильтрационные центры Мариуполя оккупанты заключили более 10 тысяч человек
13:46
Депутаты освободили Венедиктову от исполнения обязанностей генпрокурора
13:24
ЕС готовит новый пакет санкций против России
все новости
ВИДЕО
Оккупанты ударили авиационными ракетами по Краматорску — Кириленко
19 июля, 14:43
Украинский флаг и скрытая мобилизация в Мариуполе, ситуация в Северске. Дайджест НД за день ►
19 июля, 00:10
Обстрелы Горловки и Алчевска, люди под завалами в лавре. Дайджест НД за день ►
17 июля, 22:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты