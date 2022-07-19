Спасатели сообщают о десяти пострадавших от обстрела в Краматорске

Последствия обстрела Краматорска. Фото: ГСЧС

В результате обстрела Краматорска российскими войсками и вызванных ним пожаров пострадали десять человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.



По информации спасателей, в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар на балконах на третьем и четвертом этажах. Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание. От Главного управления к ликвидации последствий обстрелов были привлечены 19 человек и четыре единицы техники.

Сегодня днем оккупанты обстреляли центральную часть Краматорска Донецкой области. По информации областной военной администрации, погиб как минимум один мирный житель.