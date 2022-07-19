Рятувальники повідомляють про десять постраждалих від обстрілу у Краматорську

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу Краматорська російськими військами та викликаних ним пожеж постраждали десять осіб, п'ятеро з них госпіталізовані. Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.



За інформацією рятувальників, у п'ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа на балконах на третьому та четвертому поверхах. Співробітники ДСНС ліквідували спалах. Від Головного управління до ліквідації наслідків обстрілу було залучено 19 осіб та чотири одиниці техніки.

Сьогодні вдень окупанти обстріляли центральну частину Краматорська на Донеччині. За інформацією обласної військової адміністрації, загинув щонайменше один мирний житель.