Оккупанты ударили авиационными ракетами по Краматорску — Кириленко

Последствия обстрела Краматорска. Фото: ОВА

Российские войска ударили по центральной части Краматорска, в городе — громкие взрывы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По предварительной информации, удар был нанесен авиационными ракетами.



«Сейчас известно по меньшей мере об одном погибшем гражданском. На жилых этажах, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары. Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям», — отметил Кириленко.





Сегодня днем оккупанты обстреляли центральную часть Краматорска Донецкой области.