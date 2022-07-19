Оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции — «Энергоатом»

Российские оккупанты похищают сотрудников Запорожской атомной электростанции, чтобы морально и физически сломить руководящий персонал станции. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».



Отмечается, что стало известно о новых похищениях украинских атомщиков.



«Вчера, 18 июля, российские военные вывезли в неизвестном направлении еще двух работников станции. И снова из руководящего персонала. На этот раз — заместитель начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пихтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву», — говорится в сообщении.



В «Энергоатоме» констатировали, что в настоящее время местонахождение похищенных неизвестно.



«Это очередная попытка захватчиков дестабилизировать работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая находится с марта под российской оккупацией», — подчеркнули в пресс-службе компании.



Также сообщается, что накануне, 17 июля, оккупанты похитили начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС Игоря Квашнина. До сих пор неизвестно, где он находится и в каком состоянии.

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