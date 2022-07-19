Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»

19 липня 2022, 18:08

Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»

Російські окупанти викрадають співробітників Запорізької атомної електростанції, щоб морально та фізично зламати керівний персонал станції. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Зазначається, що стало відомо про нові викрадення українських атомників.

«Вчора, 18 липня, російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову з керівного персоналу. Цього разу — заступник начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву», — йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» констатували, що наразі місцезнаходження викрадених невідоме.

«Це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться з березня під російською окупацією», — наголосили в прес-службі компанії.

Також повідомляється, що напередодні, 17 липня, окупанти викрали начальника служби охорони довкілля ЗАЕС Ігоря Квашніна. Досі невідомо, де він і в якому стані.

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