Резников назвал цифру потерь оккупантов в боях за Северодонецк и Лисичанск

В боях за Северодонецк и Лисичанск на Луганщине оккупанты понесли потери около 11 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, проводимой Atlantic Council.



«По неофициальным оценкам россиян, в боях за Северодонецк и Лисичанск погибло около 10-11 тысяч оккупантов», — рассказал он.



Резников уточнил, что ВСУ уничтожили около 2 тысяч солдат группировки «ЛНР» и около 8-9 тысяч российских военнослужащих.



По его словам, более 20 тысяч солдат оккупационных сил получили ранения. Из них около 6,5 тысяч имели тяжелые травмы с ампутацией конечностей.