Рєзніков назвав цифру втрат окупантів у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ

У боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Луганщині окупанти зазнали втрат близько 11 тисяч людей. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у ході дискусії, яку проводить Atlantic Council.



«За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів», — розповів він.



Резніков уточнив, що ЗСУ знищили близько 2 тисяч солдатів угруповання «ЛНР» та близько 8-9 тисяч російських військовослужбовців.



За його словами, понад 20 тисяч солдатів окупаційних сил отримали поранення. З них близько 6,5 тисячі мали тяжкі травми з ампутацією кінцівок.