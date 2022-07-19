Рєзніков назвав цифру втрат окупантів у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ

19 липня 2022, 20:57

Рєзніков назвав цифру втрат окупантів у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ

У боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Луганщині окупанти зазнали втрат близько 11 тисяч людей. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у ході дискусії, яку проводить Atlantic Council.

«За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів», — розповів він.

Резніков уточнив, що ЗСУ знищили близько 2 тисяч солдатів угруповання «ЛНР» та близько 8-9 тисяч російських військовослужбовців.

За його словами, понад 20 тисяч солдатів окупаційних сил отримали поранення. З них близько 6,5 тисячі мали тяжкі травми з ампутацією кінцівок.

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