Из Донецкой области незаконно вывезли в Россию 108 детей, лишенных родительской опеки — омбудсмен

С территории Донетчины оккупанты незаконно вывезли для «устройства» в приемные семьи в России 108 детей, лишенных родительской опеки. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



Он отметил, что противозаконную депортацию украинских детей на территорию РФ россияне выдают за благородные поступки по спасению детей.



«В частности, 14 июля 32 ребенка передали в семьи россиян в Москве, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ. 13 детей вывезли в Россию из Донецка, Шахтерска и Макеевки. Еще 19 детей в РФ были депортированы ранее. Прежде чем "распределить" детей по разным регионам РФ, их привозят в Москву для встречи с "приемными родителями"», — сообщил Лубинец.



Он отметил, что для ускорения «процесса присвоения» маленьких граждан Украины указом президента РФ украинским детям-сиротам начали давать российское гражданство по «упрощенной процедуре».



Омбудсмен подчеркнул, что подобные незаконные действия России нарушают ряд международных конвенций.