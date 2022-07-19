З Донецької області незаконно вивезли до Росії 108 дітей, позбавлених батьківського піклування — омбудсмен

З території Донеччини окупанти незаконно вивезли для «влаштування» до прийомних родин у Росії 108 дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



Він зазначив, що протизаконну депортацію українських дітей на територію РФ росіяни видають за шляхетні вчинки щодо порятунку дітей.



«Зокрема, 14 липня 32 дитини передали до родин росіян у Москві, Московській, Воронезькій, Калузької та Тульській областях, а також у Ямало-Ненецький автономний округ. 13 дітей вивезли до Росії з Донецька, Шахтарська та Макіївки. Ще 19 дітей було депортовано раніше. Перш ніж "розподілити" дітей по різних регіонах РФ, їх привозять до Москви для зустрічі з "прийомними батьками"», - повідомив Лубинець.



Він зазначив, що для прискорення «процесу присвоєння» маленьких громадян України указом президента РФ українським дітям-сиротам почали надавати російське громадянство за «спрощеною процедурою».



Омбудсмен підкреслив, що подібні незаконні дії Росії порушують низку міжнародних конвенцій.