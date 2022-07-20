Армия России за сутки разрушила 56 гражданских объектов в Донецкой области

26 попаданий российских снарядов на Донетчине зафиксировали полицейские за сутки, есть убитые и раненые. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов региона – города Курахово, Авдеевка, Торецк, Краматорск, Славянск, Бахмут, Соледар, Горняк, Константиновка, Железное, пгт Южное, села Веселое, Опытное, Новоукраинка, Богоявленко.

Российскими снарядами разрушены 56 гражданских объектов, из них 36 жилых домов, из них 16 – многоквартирные, школа, библиотека, школа искусств, фермерское хозяйство, предприятия и т.д.

Враг применил против гражданских ракет Р-37, ЗРК «С-300», реактивные системы «Град» и «Торнадо-С», артиллерийские установки.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов Донецкой области со стороны российских войск за сутки погибли пять мирных жителей.