Жертвами обстрелов Донетчины стали пять человек, еще 16 — ранены

В результате обстрелов Донецкой области со стороны российских войск за сутки погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации руководителя ОВА, из-за обстрелов погибли два человека в Краснополье, по одному — в Краматорске, Соледаре и Авдеевке. Еще 16 человек ранены.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — подчеркнул Кириленко.



Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения погиб уже 631 мирный житель, 1626 были ранены.





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