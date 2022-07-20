Армія Росії за добу зруйнувала 56 цивільних об'єктів у Донецькій області

20 липня 2022, 10:48

Армія Росії за добу зруйнувала 56 цивільних об'єктів у Донецькій області

26 попадань російських снарядів на Донеччині зафіксували поліцейські за добу, є вбиті та поранені. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.

Окупанти минулої доби обстріляли 15 населених пунктів регіону – міста Курахове, Авдіївка, Торецьк, Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Соледар, Гірник, Костянтинівка, Залізне, смт Південне, села Веселе, Досвідне, Новоукраїнка, Богоявленка.

Російськими снарядами зруйновано 56 цивільних об'єктів, із них 36 житлових будинків (16 – багатоквартирних), школа, бібліотека, школа мистецтв, фермерське господарство, підприємства тощо.

Ворог застосував проти цивільних ракети Р-37, ЗРК С-300, реактивні системи Град і Торнадо-С, артилерійські установки.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів Донецької області з боку російських військ за добу загинули п'ять мирних жителів.

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