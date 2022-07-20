По взаимному принципу: Сирия разрывает дипотношения с Украиной

Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Сирии, сообщает государственное информационное агентство Sana.



«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины по этому поводу», — говорится в сообщении.

Сирия решила признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», следует из заявления министерства иностранных дел страны.



Президент Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур «ДНР» и «ЛНР», как государств, никаких отношений Украины с этой страной не будет. В МИД сообщили, что Украина разрывает дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой.