За взаємним принципом: Сирія розриває дипвідносини з Україною

Сирія розриває дипломатичні відносини з Україною. Про це заявили у міністерстві закордонних справ Сирії, повідомляє державне інформаційне агентство Sana.



«Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на рішення уряду України з цього приводу», — йдеться у повідомленні.

Сирія вирішила визнати незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР», випливає із заяви міністерства закордонних справ країни.



Президент Володимир Зеленський заявив, що після визнання Сирією окупаційних структур «ДНР» та «ЛНР», як держав, жодних відносин України з цією країною не буде. У МЗС повідомили, що Україна розриває дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою.