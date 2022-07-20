Энергетики восстановили электроснабжение в 17 населенных пунктах Донецкой области

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 17 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки энергетики вернули электроснабжение 7351 домохозяйству в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.



Из них электроснабжение 3,3 тысячи домохозяйств в Краматорской громаде восстановлено менее чем за сутки. Еще 1,6 тысячи семей снова со светом в Бахмутской громаде. Энергетики также работали над восстановлениями в Славянской, Авдеевской, Селидовской и Торецкой громадах. Специалистам энергокомпании удалось восстановить свет для большинства из них менее чем за сутки.



«В настоящее время без электроснабжения — 318 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — подчеркнули в энергокомпании.