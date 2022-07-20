Енергетики відновили електропостачання у 17 населених пунктах Донецької області

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 17 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу енергетики повернули електропостачання 7351 домогосподарству у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.



З них електропостачання 3,3 тисячі домогосподарств у Краматорській громаді відновлено менш ніж за добу. Ще 1,6 тисячі сімей знову зі світлом у Бахмутській громаді. Енергетики також працювали над відновленням у Слов'янській, Авдіївській, Селидівській та Торецькій громадах. Фахівцям енергокомпанії вдалося відновити світло для більшості з них за добу.



«Нині без електропостачання — 318 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — наголосили в енергокомпанії.