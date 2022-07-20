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Украинская разведка показала новое видео с острова Змеиный

20 июля 2022, 13:36

Украинская разведка показала новое видео с острова Змеиный

Главное управление разведки Минобороны Украины показало новое видео с острова Змеиный, который покинули российские войска в конце июня.

Как сообщается, в ходе операции проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова. Выполнены инженерные работы по разминированию.

Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники войск РФ, отметили в ГУР. В частности, системы наведения и управления, БПЛА «Орлан-10», системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.

На острове установлен украинский флаг.

В ГУР добавили, что на Змеином был найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации.

Дата съемки видео не указана.

30 июня стало известно, что российская армия покинула Змеиный в результате успешной операции Вооруженных сил Украины, а на следующий день, 1 июля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты ударили фосфорными бомбами по оставленному ними острову.

Утром 7 июля оперативное командование «ЮГ» сообщило, что российская армия осуществила ракетную атаку на Змеиный, остров был атакован двумя ракетами воздушного базирования, существенно поврежден причал. В тот же день были опубликованы кадры установки украинского флага на Змеином.

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