Украинская разведка показала новое видео с острова Змеиный

Главное управление разведки Минобороны Украины показало новое видео с острова Змеиный, который покинули российские войска в конце июня.



Как сообщается, в ходе операции проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова. Выполнены инженерные работы по разминированию.



Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники войск РФ, отметили в ГУР. В частности, системы наведения и управления, БПЛА «Орлан-10», системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.



На острове установлен украинский флаг.



В ГУР добавили, что на Змеином был найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации.



Дата съемки видео не указана.

30 июня стало известно, что российская армия покинула Змеиный в результате успешной операции Вооруженных сил Украины, а на следующий день, 1 июля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты ударили фосфорными бомбами по оставленному ними острову.



Утром 7 июля оперативное командование «ЮГ» сообщило, что российская армия осуществила ракетную атаку на Змеиный, остров был атакован двумя ракетами воздушного базирования, существенно поврежден причал. В тот же день были опубликованы кадры установки украинского флага на Змеином.