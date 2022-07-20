Українська розвідка показала нове відео з острова Зміїний

Головне управління розвідки Міноборони України показало нове відео з острова Зміїний, який залишили російські війська наприкінці червня.



Як повідомляється, під час операції проведено роботи з дослідження та рекогносцювання території та підземних укріплень острова. Виконано інженерні роботи з розмінування.



Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки військ, зазначили в ГУР. Зокрема, системи наведення та управління, БПЛА «Орлан-10», системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.На острові встановлено український прапор.



У ГУР додали, що на Зміїному було знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію український кіт, який прожив кілька місяців в окупації.



Дата зйомки відео не вказана.

30 червня стало відомо, що російська армія залишила Зміїний в результаті успішної операції Збройних сил України, а наступного дня, 1 липня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти вдарили фосфорними бомбами по залишеному ними острову.



Вранці 7 липня оперативне командування «Південь» повідомило, що російська армія здійснила ракетну атаку на Зміїний, острів був атакований двома ракетами повітряного базування, суттєво пошкоджено причал. Того ж дня було опубліковано кадри встановлення українського прапора на Зміїному.