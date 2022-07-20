Лавров заявил, что «географические задачи» войны в Украине изменились

«Географические задачи» войны, которую ведет Россия в Украине, изменились. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают российские «РИА Новости».



«Была встреча переговорщиков. Там была одна география. И наша готовность принять украинские предложения опиралось на ту географию, конца марта 2022 года», — уверяет Лавров.



Сейчас, утверждает глава российского МИД, «география» другая: подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории, а также «Херсонская, Запорожская области и ряд других территорий».



Причиной Лавров назвал в том числе поставки Киеву HIMARS. Он заявил, что если Запад будет поставлять Украине дальнобойное оружие, «значит, географические задачи будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше».

Ранее Лавров заявил, что США не дают Украине вести переговоры с РФ.

Накануне заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мир в Украине будет заключен на условиях РФ.



В Офисе президента Владимира Зеленского подчеркивали, что переговоры о мирном договоре могут возобновиться, когда Россия потерпит поражение, а Украина восстановит свою территориальную целостность.