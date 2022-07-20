Лавров заявив, що «географічні завдання» війни в Україні змінилися

«Географічні завдання» війни, яку веде Росія в Україні, змінилися. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють російські «РИА Новости».



«Була зустріч переговорників. Там була одна географія. І наша готовність ухвалити українські пропозиції спиралася на ту географію, кінця березня 2022 року», — запевняє Лавров.



Наразі, стверджує очільник російського МЗС, «географія» інша: підконтрольні угрупованням «ДНР» та «ЛНР» території, а також «Херсонська, Запорізька області та низка інших територій».



Причиною Лавров назвав, зокрема, постачання Києву HIMARS. Він заявив, що, якщо Захід постачатиме Україні далекобійну зброю, «значить, географічні завдання відсуватимуться від нинішньої лінії ще далі».

Раніше Лавров заявив, що США не дають Україні вести переговори з РФ.

Напередодні заступник глави російської Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що мир в Україні буде укладено на умовах РФ.



В Офісі президента Володимира Зеленського наголошували, що переговори про мирний договір можуть відновитися, коли Росія зазнає поразки, а Україна відновить свою територіальну цілісність.