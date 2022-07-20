С оккупированной территории успешно эвакуировали военного — ГУР

Разведка и детективы НАБУ успешно эвакуировали украинского военнослужащего с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.



«С начала полномасштабного вторжения Главное управление разведки вместе с коллегами из других ведомств провели более десяти удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальных ценностей государственного значения», — подчеркнули в ведомстве.



Там добавили, что в результате совместной работы детективов Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины проведена эвакуация украинского военнослужащего на юге страны.



«Украинский военный не получил повреждений, его передали командованию», — отметили в ведомстве.

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