З окупованої території успішно евакуювали військового — ГУР

Розвідка та детективи НАБУ успішно евакуювали українського військовослужбовця з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.



«Від початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки разом із колегами з інших відомств провели понад десять вдалих операцій з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх сімей, представників виконавчих органів та матеріальних цінностей державного значення», — наголосили у відомстві.



Там додали, що внаслідок роботи детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України проведено евакуацію українського військовослужбовця на півдні країни.



«Український військовий не отримав пошкоджень, його передали командуванню», — зазначили у відомстві.