В ходе спецоперации из плена освобождены пять украинцев. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



«В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, находившиеся в плену российских оккупантов», — отметили в ведомстве.



Уточняется, что среди пяти освобожденных — военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц. У одного человека — серьезное боевое ранение. В штабе подчеркнули, что сейчас все освобожденные получают необходимое лечение.