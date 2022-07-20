Разведка установила маршрут вывоза россиянами краденого украинского зерна

Российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно, вывозят его в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.



«Российские сухогрузы "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией (зерно, общей массой 54 тыс. тонн) 13 июля планировали заход в порт Бейрут (Ливан). Оператор судов — российская компания Crane Marine Contractor LLC (Астрахань). Однако ливанская власть запретила их разгрузку. В связи с этим суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус», — говорится в сообщении.



В ГУР МО отмечают, что в дальнейшем с сирийской территории украинское зерно планируется доставлять грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.



Также оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе.



«В первую очередь планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается несостоятельность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта», — добавили в ведомстве.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры по вывозу зерна из Украины. Среди участников, кроме Украины и России, была Турцией и ООН.



После встречи Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание.