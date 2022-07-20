Розвідка встановила маршрут вивезення росіянами краденого українського зерна

Російські окупанти продовжують красти українське зерно, вивозять його до країн Близького Сходу та Північної Африки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



«Російські суховантажі "Матрос Кішка" та "Матрос Пожинич" із викраденою українською сільськогосподарською продукцією (зерно, загальною масою 54 тис. тонн) 13 липня планували захід у порт Бейрут (Ліван). Оператор суден – російська компанія Crane Marine Contractor LLC (Астрахань). Проте ліванська влада заборонила їхнє розвантаження. У зв'язку з цим судна були перенаправлені до Сирії, портів Латакія і Тартус», — йдеться у повідомленні.



У ГУР МО зазначають, що надалі із сирійської території українське зерно планується доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.



Також окупанти намагаються відновити роботу морського порту у Маріуполі.



«Насамперед планується встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту», — додали у відомстві.

13 липня у Стамбулі відбулися переговори щодо вивезення зерна з України. Серед учасників, за винятком України та Росії, були Туреччина та ООН.



Після зустрічі Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що українська та російська делегації продемонстрували розуміння.