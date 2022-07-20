Собралось около 800 машин: Оккупанты перекрыли дорогу на Запорожье

Перед блокпостом в Васильевке Запорожской области собралось около 800 автомобилей. Российские военные не пропускают людей в Запорожье по несколько дней, передает «Суспільне».



Как сообщают местные жители, выезд ожидают жители Мелитополя, Херсона и других временно оккупированных территорий юга страны.



Те, кому удалось добраться до Запорожья, подтверждают эту информацию.



«Люди говорят, что снова начали собираться автомобили, снова их стало больше, но это уже не зависит, к сожалению, от нас. Сегодня в настоящее время также приезжают, начали пускать в день. За сегодня уже заехало 272 человека», — рассказал координатор гуманитарного хаба Алексей Савицкий.

Читайте также: Местные жители сообщают о взрывах в районе Запорожской АЭС