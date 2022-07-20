Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Собралось около 800 машин: Оккупанты перекрыли дорогу на Запорожье

20 июля 2022, 19:58

Собралось около 800 машин: Оккупанты перекрыли дорогу на Запорожье

Перед блокпостом в Васильевке Запорожской области собралось около 800 автомобилей. Российские военные не пропускают людей в Запорожье по несколько дней, передает «Суспільне».

Как сообщают местные жители, выезд ожидают жители Мелитополя, Херсона и других временно оккупированных территорий юга страны.

Те, кому удалось добраться до Запорожья, подтверждают эту информацию.

«Люди говорят, что снова начали собираться автомобили, снова их стало больше, но это уже не зависит, к сожалению, от нас. Сегодня в настоящее время также приезжают, начали пускать в день. За сегодня уже заехало 272 человека», — рассказал координатор гуманитарного хаба Алексей Савицкий.

Читайте также:

Местные жители сообщают о взрывах в районе Запорожской АЭС 

Еще по теме

Места
Запорожье
Прочее
Война Оккупация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:58
Собралось около 800 машин: Оккупанты перекрыли дорогу на Запорожье
18:05
«ДНР»: На западе Донецка обнаружен еще один погибший мирный житель
16:44
С оккупированной территории успешно эвакуировали военного — ГУР
16:31
Более 5 тысяч детей депортировано в РФ и на оккупированный российскими войсками территории - омбудсмен
16:09
Путин заявил, что на восстановление «ДНР» и «ЛНР» уйдут годы
16:06
Местные жители сообщают о взрывах в районе Запорожской АЭС
14:51
В Херсонской области армией РФ сожжено 230 гектаров полей с пшеницей за последние дни
13:53
Российские оккупанты пытаются запустить зерновой терминал в порту Мариуполя - советник мэра
10:52
ВСУ второй день подряд обстреливают Антоновский мост в Херсоне. Он важен для армии РФ
09:54
«ДНР»: От обстрелов погиб мирный житель, четверо ранены
00:31
Обстрелы Краматорска и Славянска. Более 10 тысяч мариупольцев на фильтрации. Дайджест НД за день ►
21:58
«ДНР» заявила о повреждениях домов и одном погибшем мирном жителе в результате обстрелов
18:08
Оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции — «Энергоатом»
16:01
Под контролем Украины два населенных пункта Луганщины. Идут ожесточенные бои — Гайдай
15:29
РосСМИ показали поврежденный мост в Херсоне
все новости
21:57
Зеленский: Название HIMARS стало почти родным, дальше будут эффективные системы ПВО
21:24
Выжить в войну: Как в Дружковке готовятся к зиме и возможной оккупации
20:36
На Харьковщине возросло число пострадавших от российских обстрелов
19:58
Собралось около 800 машин: Оккупанты перекрыли дорогу на Запорожье
19:36
Под Бахмутом и на подступах к Углегорской ТЭС продолжаются бои — Генштаб ВСУ
18:59
Россия хочет крови: Кулеба — о заявлении Лаврова о «новой географии» войны в Украине
18:05
«ДНР»: На западе Донецка обнаружен еще один погибший мирный житель
17:51
Глава Пентагона: Война в Украине находится на критическом этапе
17:35
Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций для России
17:22
Разведка установила маршрут вывоза россиянами краденого украинского зерна
17:07
СБУ расследует более 800 производств по фактам коллаборационизма
17:00
Под признаки по закону об олигархах подпадают 86 человек — СНБО
16:44
С оккупированной территории успешно эвакуировали военного — ГУР
16:31
Более 5 тысяч детей депортировано в РФ и на оккупированный российскими войсками территории - омбудсмен
16:09
Путин заявил, что на восстановление «ДНР» и «ЛНР» уйдут годы
все новости
ВИДЕО
Местные жители сообщают о взрывах в районе Запорожской АЭС
20 июля, 16:06
Украинская разведка показала новое видео с острова Змеиный
20 июля, 13:36
ВСУ второй день подряд обстреливают Антоновский мост в Херсоне. Он важен для армии РФ
20 июля, 10:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты