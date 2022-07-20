Зібралося близько 800 машин: Окупанти перекрили дорогу на Запоріжжя

20 липня 2022, 19:58

Зібралося близько 800 машин: Окупанти перекрили дорогу на Запоріжжя

Перед блокпостом у Василівці Запорізької області зібралося близько 800 автомобілів. Російські військові не пропускають людей у Запоріжжі по кілька днів, передає «Суспільне».

Як повідомляють місцеві жителі, на виїзд очікують жителі Мелітополя, Херсона та інших тимчасово окупованих територій півдня країни.

Ті, кому вдалося дістатися до Запоріжжя, підтверджують цю інформацію.

«Люди кажуть, що знову почали збиратися автомобілі, знову їх побільшало, але це вже не залежить, на жаль, від нас. Сьогодні зараз також приїжджають, почали пускати на день. За сьогодні вже заїхало 272 особи», — розповів координатор гуманітарного хаба Олексій Савицький.

Читайте також:

Місцеві жителі повідомляють про вибухи у районі Запорізької АЕС

Другие публикации

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:58
Зібралося близько 800 машин: Окупанти перекрили дорогу на Запоріжжя
18:05
«ДНР»: На заході Донецька виявлено ще одного загиблого
16:44
З окупованої території успішно евакуювали військового — ГУР
16:31
Понад 5 тисяч дітей депортовано до РФ та на окуповані російськими військами території - омбудсмен
16:09
Путін заявив, що на відновлення «ДНР» та «ЛНР» підуть роки
16:06
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Запорізької АЕС
14:51
У Херсонській області армією РФ спалено 230 гектарів полів із пшеницею за останні дні
13:53
Російські окупанти намагаються запустити зерновий термінал у порту Маріуполя – радник мера
10:52
ЗСУ другий день поспіль обстрілюють Антонівський міст у Херсоні. Він важливий для армії РФ
09:54
«ДНР»: Від обстрілів загинув мирний житель, четверо поранені
00:31
Обстріли Краматорська та Слов'янська. Понад 10 тисяч маріупольців на фільтрації. Дайджест НД за день ►
21:58
«ДНР» заявила про пошкодження будинків та одного загиблого мирного мешканця внаслідок обстрілів
18:08
Окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції – «Енергоатом»
16:01
Під контролем України два населені пункти Луганщини. Ідуть запеклі бої - Гайдай
15:29
РосЗМІ показали пошкоджений міст у Херсоні
Всі новини
21:24
Вижити у війну: Як у Дружківці готуються до зими та можливої окупації
20:36
На Харківщині зросла кількість постраждалих від російських обстрілів
19:58
Зібралося близько 800 машин: Окупанти перекрили дорогу на Запоріжжя
19:36
Під Бахмутом і на підступах до Вуглегірської ТЕС тривають бої — Генштаб ЗСУ
18:59
Росія хоче крові: Кулеба — про заяву Лаврова щодо «нової географії» війни в Україні
18:05
«ДНР»: На заході Донецька виявлено ще одного загиблого
17:51
Глава Пентагону: Війна в Україні перебуває на критичному етапі
17:35
Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії
17:22
Розвідка встановила маршрут вивезення росіянами краденого українського зерна
17:07
СБУ розслідує понад 800 проваджень за фактами колабораціонізму
17:00
Під ознаки згідно із законом про олігархів підпадають 86 осіб — РНБО
16:44
З окупованої території успішно евакуювали військового — ГУР
16:31
Понад 5 тисяч дітей депортовано до РФ та на окуповані російськими військами території - омбудсмен
16:09
Путін заявив, що на відновлення «ДНР» та «ЛНР» підуть роки
16:06
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Запорізької АЕС
Всі новини
ВІДЕО
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Запорізької АЕС
20 липня, 16:06
Українська розвідка показала нове відео з острова Зміїний
20 липня, 13:26
ЗСУ другий день поспіль обстрілюють Антонівський міст у Херсоні. Він важливий для армії РФ
20 липня, 10:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти