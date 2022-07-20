Зібралося близько 800 машин: Окупанти перекрили дорогу на Запоріжжя

Перед блокпостом у Василівці Запорізької області зібралося близько 800 автомобілів. Російські військові не пропускають людей у Запоріжжі по кілька днів, передає «Суспільне».



Як повідомляють місцеві жителі, на виїзд очікують жителі Мелітополя, Херсона та інших тимчасово окупованих територій півдня країни.



Ті, кому вдалося дістатися до Запоріжжя, підтверджують цю інформацію.



«Люди кажуть, що знову почали збиратися автомобілі, знову їх побільшало, але це вже не залежить, на жаль, від нас. Сьогодні зараз також приїжджають, почали пускати на день. За сьогодні вже заїхало 272 особи», — розповів координатор гуманітарного хаба Олексій Савицький.

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