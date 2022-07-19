Оккупанты взяли в плен более 400 человек в Запорожской области — глава ОВА

На оккупированной части Запорожской области российские захватчики держат в плену более 400 человек, в том числе работников АЭС и представителей власти. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона Freedom.



Он отметил, что оккупанты требуют у родственников пленных деньги за их возвращение и таким образом зарабатывают.



Старух также расказал, что на временно оккупированных территориях очень напряженная ситуация, из-за чего люди и уезжают. Местные жители лишены медицинской помощи, гуманитарной поддержки и работы. Кроме того, происходит террор и притеснения прав человека. Люди на оккупированных территориях вынуждены выживать без нормального функционирования систем жизнеобеспечения и предоставления коммунальных услуг.



В этой связи областные власти рекомендуют жителям выехать с потенциально опасных территорий до полной стабилизации ситуации.



«Люди каждый день уезжают. За вчера это сделало более полутора тысяч человек. Это сложно. Некоторые территории периодически закрываются на фильтрацию, но мирные жители все равно эвакуируются. За прошлый месяц это сделало более 40 тысяч человек. Пока значительный поток наблюдается с левобережья Херсонской области, за вчера это сделали более 600 человек из полутора тысяч от общего числа», — рассказал Александр Старух.