Населенные пункты Луганской области подверглись двум мощным ракетным ударам оккупантов — Гайдай

Обстрелы населенных пунктов Луганской области под контролем украинского правительства плотные и «прекращаются только когда «устает» металл». Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что населенные пункты, в которых ВСУ держат оборону на востоке Луганщины, 20 июля подверглись двум мощным ракетным ударам, четырем длительным артиллерийским атакам, пяти обстрелам из минометов, переживают последствия танкового наступления.



По словам Гайдая, российские войска пытаются развить наступление на Бахмут, но оккупантам «оказывают достойное сопротивление», за прошедшие сутки ими было организовано несколько попыток штурма с разных сторон из района Лисичанска и окрестных сел.

Также в Луганской ОВА рассказали, что есть новые разрушения в Верхнекаменском, и была обстреляна Белогоровка.

«Чтобы избежать общей мобилизации и отрицательных настроений в России, враг продолжает использовать нетрадиционные источники накопления боевой силы. Принудительная мобилизация продолжается, например, на Старобельщине. Мужчины прячутся, некоторые пытаются под любым предлогом уехать, но «билеты» на фронт местное население получает. Почему-то большинство из них было уверено, что их это не коснется и оружие в руки насильственно давать никто не будет. Но они имеют дело с россиянами, где не спрашивают о желании и не смотрят на состояние здоровья – им нужна только живая сила», - отметил Сергей Гайдай.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские войска 21 июля разрушили две школы — в Краматорске и Константиновке.