Обстріли населених пунктів Луганської області під контролем українського уряду щільні та «припиняються лише коли «втомлюється» метал». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що населені пункти, в яких ЗСУ тримають оборону на сході Луганщини, 20 липня зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох тривалих артилерійських атак, п'яти обстрілів з мінометів, переживають наслідки танкового наступу.



За словами Гайдая, російські війська намагаються розвинути наступ на Бахмут, але окупантам «чинять гідний опір», минулої доби ними було організовано кілька спроб штурму з різних боків, з району Лисичанська та навколишніх сіл.

Також у Луганській ОВА розповіли, що є нові руйнування у Верхньокам'янському, і було обстріляно Білогорівку.

«Аби уникнути загальної мобілізації і негативних настроїв в рф, ворог продовжує використовувати нетрадиційні джерела накопичення бойової сили. Примусова мобілізація триває, до прикладу, на Старобільщині. Чоловіки ховаються, дехто намагається під будь-яким приводом виїхати, але «квитки» на фронт місцеве населення отримує. Чомусь більшість з них була упевнена, що їх це не торкнеться і зброю в руки насильницько давати ніхто не буде. Але ж вони мають справу із росіянами, де не запитують про бажання і не дивляться на стан здоров’я – їм потрібна лише жива сила», - зазначив Сергій Гайдай.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська 21 липня зруйнували дві школи - у Краматорську та Костянтинівці.