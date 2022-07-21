В результате вторжения РФ в Украине погибли 358 детей, почти 700 детей ранены

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 358 детей, почти 700 детей были ранены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«По состоянию на утро 21 июля 2022 более 1039 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 358 детей погибли и более 681 получили ранения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.



По подсчетам ведомства, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 361, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40.



Подчеркивается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению данных в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.