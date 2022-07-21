Внаслідок вторгнення РФ в Україні загинули 358 дітей, майже 700 дітей поранено

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 358 дітей, ще майже 700 було поранено. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.



«Станом на ранок 21 липня 2022 року понад 1039 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 358 дітей загинули та понад 681 отримали поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться у повідомленні.



За підрахунками відомства, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 40.



Наголошується, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення даних у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.