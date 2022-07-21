Российская армия обстреляла Донецкую область крылатыми ракетами «Искандер-К»

За сутки армия России ударила по 13 населенным пунктам Донетчины, убила и ранила гражданских жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

В общей сложности правоохранителями зафиксировано 20 российских обстрелов.



Под огнем российских войск оказались – города Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Соледарь, Северск и Краматорск, пгт Щербиновка, Нью-Йорк, села Семеновка, Леонидовка, Екатериновка, Петровка, Ягодное. Разрушены за сутки российскими снарядами 19 гражданских объектов: четыре жилых дома, две школы, детский сад, маслоцех, три завода, гаражный кооператив, четыре поля пшеницы.



Враг обстреливал регион крылатыми ракетами «Искандер-К», РСЗО «Торнадо-С», «Смерч» и артиллерией.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что населенные пункты региона подверглись двум мощным ракетным ударам.