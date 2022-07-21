Російська армія обстріляла Донецьку область крилатими ракетами «Іскандер-К»

21 липня 2022, 10:47

Російська армія обстріляла Донецьку область крилатими ракетами «Іскандер-К»

За добу армія Росії вдарила по 13 населених пунктах Донеччини, вбила та поранила громадянських мешканців. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.

Загалом правоохоронцями зафіксовано 20 російських обстрілів області.

Під вогнем російських військ опинилися – міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Сіверськ та Краматорськ, смт Щербинівка, Нью-Йорк, села Семенівка, Леонідівка, Катеринівка, Петрівка, Ягідне. Зруйновано за добу російськими снарядами 19 цивільних об'єктів регіону: чотири житлові будинки, дві школи, дитячий садок, маслоцех, три заводи, гаражний кооператив, чотири поля пшениці.

Ворог обстрілював Донецьку область крилатими ракетами "Іскандер-К", РСЗВ "Торнадо-С", "Смерч" та артилерією.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що населені пункти регіону зазнали двох потужних ракетних ударів.

Ще за темою

Інше
Донецька область
Інше
Війна обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:31
Мешканці окупованого Маріуполя показали, як зараз виглядає стадіон «Іллічівець»
12:12
«Виправляться — подумаємо про повернення»: «ЛНР» вирішила заблокувати Google
10:00
У районі окупованого військами РФ Мелітополя вночі чули вибухи — мер Федоров
00:26
Антонівський міст під ударом, «референдум» у Запорізькій області, російська абетка Херсона. Новини окупації ►
23:25
РФ шантажує Україну зерном та хоче захопити трасу, щоб піти на Слов'янськ. Дайджет НД за день ►
19:58
Зібралося близько 800 машин: Окупанти перекрили дорогу на Запоріжжя
18:05
«ДНР»: На заході Донецька виявлено ще одного загиблого
16:44
З окупованої території успішно евакуювали військового — ГУР
16:31
Понад 5 тисяч дітей депортовано до РФ та на окуповані російськими військами території - омбудсмен
16:09
Путін заявив, що на відновлення «ДНР» та «ЛНР» підуть роки
16:06
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Запорізької АЕС
14:51
У Херсонській області армією РФ спалено 230 гектарів полів із пшеницею за останні дні
13:53
Російські окупанти намагаються запустити зерновий термінал у порту Маріуполя – радник мера
10:52
ЗСУ другий день поспіль обстрілюють Антонівський міст у Херсоні. Він важливий для армії РФ
09:54
«ДНР»: Від обстрілів загинув мирний житель, четверо поранені
Всі новини
13:31
Мешканці окупованого Маріуполя показали, як зараз виглядає стадіон «Іллічівець»
13:16
Суд засудив двох бойовиків «ЛНР» до 8 та 10 років ув'язнення
12:54
Центральний ринок у Бахмуті потрапив під обстріл
12:41
Великобританія запровадила нові санкції на імпорт вугілля та нафти з Росії
12:12
«Виправляться — подумаємо про повернення»: «ЛНР» вирішила заблокувати Google
12:12
У Мінфіні заявляють, що відстрочка виплати зовнішнього боргу зекономить Україні $5 млрд
11:51
У Миколаєві показали момент удару ракет по гумштабу
11:34
Число жертв та постраждалих внаслідок обстрілу Харкова «Ураганом» зростає
11:30
У Краматорську рятувальники шукають людей під завалами школи
11:06
«Скоро буде багато сюрпризів»: У Зеленського обіцяють, що Україна переламає перебіг війни
10:50
НБУ підняв офіційний курс до 36,56 гривні за долар
10:47
Російська армія обстріляла Донецьку область крилатими ракетами «Іскандер-К»
10:35
«ДНР» заявила про загибель трьох мирних жителів
10:15
«Газпром» відновив постачання газу до Німеччини через «Північний потік»
10:02
Російські війська випустили сім ракет по Миколаєву
Всі новини
ВІДЕО
У Миколаєві показали момент удару ракет по гумштабу
21 липня, 11:51
Краматорськ, Костянтинівка та Бахмут потрапили під обстріл
21 липня, 08:19
Антонівський міст під ударом, «референдум» у Запорізькій області, російська абетка Херсона. Новини окупації ►
21 липня, 00:26

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти