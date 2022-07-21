Російська армія обстріляла Донецьку область крилатими ракетами «Іскандер-К»

За добу армія Росії вдарила по 13 населених пунктах Донеччини, вбила та поранила громадянських мешканців. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.

Загалом правоохоронцями зафіксовано 20 російських обстрілів області.



Під вогнем російських військ опинилися – міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Сіверськ та Краматорськ, смт Щербинівка, Нью-Йорк, села Семенівка, Леонідівка, Катеринівка, Петрівка, Ягідне. Зруйновано за добу російськими снарядами 19 цивільних об'єктів регіону: чотири житлові будинки, дві школи, дитячий садок, маслоцех, три заводи, гаражний кооператив, чотири поля пшениці.



Ворог обстрілював Донецьку область крилатими ракетами "Іскандер-К", РСЗВ "Торнадо-С", "Смерч" та артилерією.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що населені пункти регіону зазнали двох потужних ракетних ударів.