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В Минфине заявляют, что отсрочка выплаты внешнего долга сэкономит Украине $5 млрд

21 июля 2022, 12:12

В Минфине заявляют, что отсрочка выплаты внешнего долга сэкономит Украине $5 млрд

Отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантам на два года позволит Украине съэкономить пять миллиардов долларов. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства финансов в четверг, 21 июля.

Направит сэкономленные средства государство планирует на соцзащиту и денежное довольствие военных.

В Министерстве финансов отмечают, что у Украины есть 13 выпусков ценных бумаг и по каждому из них инвесторам предложено отсрочить сроки выплаты процентов и погашение тела кредита. Подчеркнули в правительстве, что Украина всегда возвращала все вовремя и уменьшала объем государственного долга, оставаясь порядочным заемщиком, и в течение пяти месяцев войны с РФ государство осуществляло обслуживание своих расходов и долгов.

Ранее 20 июля в правительстве Украины предложили держателям внешнего долга государства предоставить отсрочку по выплатам на 2 года.

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