У Мінфіні заявляють, що відстрочка виплати зовнішнього боргу зекономить Україні $5 млрд

Відстрочення платежів з обслуговування боргу за єврооблігаціями та варантами на два роки дозволить Україні зекономити п'ять мільярдів доларів. Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів у четвер, 21 липня.



Направить заощаджені кошти держава планує на соцзахист та грошове забезпечення військових.

У Міністерстві фінансів зазначають, що Україна має 13 випусків цінних паперів і по кожному з них інвесторам запропоновано відстрочити терміни виплати відсотків та погашення тіла кредиту. Наголосили в уряді, що Україна завжди повертала все вчасно та зменшувала обсяг державного боргу, залишаючись порядним позичальником, і протягом п'яти місяців війни з РФ держава здійснювала обслуговування своїх видатків та боргів.

Раніше 20 липня в уряді України запропонували власникам зовнішнього боргу держави надати відстрочку із виплат на 2 роки.