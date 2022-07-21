Нацсовет лишил лицензий на вещание телеканалы Ахметова

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины реализовал решение Рината Ахметова аннулировать действие лицензий на вещание всех национальных и региональных телеканалов, которыми владеет его компания SCM.



Как сообщается на сайте регулятора, аннулировано действие лицензий телеканалов «Медиа Группы Украина»: «Украина», «Украина 24», «Футбол 1/2/3», «НЛО.TV», «Индиго tv», Shakhtar.TV, «Донбасс», «ТВ-5», «34» «Сигма».



Кроме того, аннулированы лицензии оператора спутникового вещания Xtra TV (ООО «Экстра-ТВ») и ОТТ-платформы OLL.TV (ООО «Диджитал скринз»), которые входят в «Медиа Группу Украина».



Также ООО «Телерадиокомпания «Украина» аннулировало два разрешения на временное вещание в городах Донецкой области.



Нацсовет объяснил, что лицензии аннулированы в связи с вступлением в силу закона Украины «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» и «несовместимости развития частных инвестиций с последствиями внедрения указанного закона».

11 июля Ринат Ахметов объявил о выходе принадлежащей ему инвестиционной компании SCM из медиабизнеса и передаче лицензий всех ее СМИ государству.



После этого SCM начал процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий «Медиа Группы Украина». В частности, 12 июля медиагруппа прекратила обновление своих онлайн-медиа.